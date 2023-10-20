Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Бизнес! Кириат Йовел ограничивает Рамат Шарет, новое здание после Тама 38, вестибюль и лифт, у подножия будущего трамвая и в двух минутах от торгового центра «Малха».
Пентхаус 4 номера 80м2 с огромной террасой 80м2 сукка: частично закрытая терраса с электрической верандой на крыше, с видом на панорамный вид на Иерусалим!!
В пентхаусе: современная кухня инвестирует, мастер-люкс с ванной комнатой, 2-я ванная комната, центральный кондиционер, 3 ориентации, безопасная комната, большой погреб и частично крытый паркинг.
! Здание находится в продвинутой процедуре, чтобы добавить жилую площадь 50 м2 в пентхаус!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно