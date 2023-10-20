  1. Realting.com
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Иерусалим, Израиль
$968,715
5
ID: 34839
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Bolivia, 5

О комплексе

Бизнес! Кириат Йовел ограничивает Рамат Шарет, новое здание после Тама 38, вестибюль и лифт, у подножия будущего трамвая и в двух минутах от торгового центра «Малха». Пентхаус 4 номера 80м2 с огромной террасой 80м2 сукка: частично закрытая терраса с электрической верандой на крыше, с видом на панорамный вид на Иерусалим!! В пентхаусе: современная кухня инвестирует, мастер-люкс с ванной комнатой, 2-я ванная комната, центральный кондиционер, 3 ориентации, безопасная комната, большой погреб и частично крытый паркинг. ! Здание находится в продвинутой процедуре, чтобы добавить жилую площадь 50 м2 в пентхаус!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
