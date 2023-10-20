  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche

Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
;
2
ID: 34616
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Beer Hofmann, 13

О комплексе

Продажа - исключительные товары, единичные на рынке Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и захватывающий панорамный вид на море и Яффо. ✨ Основные характеристики: 329 м2 интерьер 300 м2 террасы с возможностью добавления бассейна 3 парковочных места 2 подвала Отличная работа известного архитектора Договоренность: Верхний уровень: Огромная приемная Отдельная кухня высокого класса Мастер спальня обширная и роскошная 1 ванная комната + 1 туалет Нижний уровень: 2 ванные комнаты 2 туалета Модульное пространство (возможность сделать кровать с 4 спальнями) Редкая, исключительная собственность, сочетающая в себе элегантность, объем, свет и ультра-высокие услуги, которых нет в других местах по соседству.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Вы просматриваете
Другие комплексы
Нетания, Израиль
от
$1,14 млн
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного прож…
Агентство
Immobilier.co.il
Ашдод, Израиль
от
$3,14 млн
Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях: - Под гостиной с ванной и туалетом -RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
