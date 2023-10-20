  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$993,795
;
7
ID: 34336
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Beit Tzur

О комплексе

В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов. В недавнем бутик-здании откройте для себя эту квартиру чистой, тихой и полной характера: Яркая гостиная с выходом на небольшой балкон и беспрепятственным видом Современная и практичная американская кухня 2 спальни, в том числе мастер-люкс и мамад Современный туалет Расположен на 2-м и верхнем этаже, с полной крышей (над квартирой) Кондиционер в каждой комнате В настоящее время арендовано, доступно быстро Без лифта, очень низкая нагрузка на копроприет ???? Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходит для жизни в Иерусалиме с шармом и подлинностью или для безопасного инвестирования в недвижимость в районе с высоким спросом на аренду.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$993,795
