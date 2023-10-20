  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
;
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
1
Оставить заявку
ID: 34208
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Нахум Соколов, 60

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива, Бульвар Нордау, на старом севере Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК» 123 м2 жилой площади Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения Частная терраса на крыше площадью 55 м2 с бассейном 4 идеально устроенных Частная парковка с роботом Северо-западная ориентация ** Доступность: август 2028** Никаких агентских сборов!!!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite
Офаким, Израиль
от
$445,170
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,79 млн
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
МАГНИФИКУ 3 ПРИЗЫКА КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЬ-АВИВ. Протесты против остановки. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
Рамат ган. Район проживания. Дом отремонтирован с 7 комнатами, с отделкой Mamad ET, разделенной 2 комнатами. (можно арендовать отдельно)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации