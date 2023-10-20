  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne affaire

Жилой квартал Bonne affaire

Ашкелон, Израиль
$783,750
10
ID: 34695
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Пентхаус 5 ПК 127 м + 60 м2 терраса 2 парковочных места Небольшое здание Полная нога Тихая улица

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Проект U Bat Yam Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма. Эти башни…
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Раанана, Израиль
от
$987,525
Квартира из 4 комнат с мамад. 2 ванные комнаты. терраса 12 м2. 4-й этаж. современная кухня. Рядом со всеми магазинами
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Продажа - редкая возможность Кириат Хайовель - Проект 2,5 штуки 64 м2 2 террасы – 5,5 м2 каждая Парковка Махсан Доставка через 8 месяцев
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации