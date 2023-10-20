Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Редкая недвижимость на рынке: престижный дуплексный пентхаус в самом сердце Тель-Авива, предлагающий эксклюзивную среду обитания между морем, культурой и городским шипением.
Основные характеристики
• Внутренняя площадь: 140 м2
• Захватывающая терраса: 140 м2 с панорамным видом на город и море
Дуплексная конфигурация: два элегантных уровня с высококачественными материалами
Частный лифт: прямой доступ к пентхаусу, двойной вход
• Премиум отделка: импортный мрамор, напольное отопление, заказ столярный
• Парковка: два подземных парковочных места
• Воздействие: N/A/E/O
Исключительное расположение - улица Мендели Мохер Сефарим
Расположенная между Средиземным морем и наиболее востребованными культурными районами Тель-Авива, эта символическая улица славится своим жилым спокойствием и непосредственной близостью к знаковым местам города.
• 5 минут от центра Дизенгофф, бульвара Бограшов и Ротшильд
• 10 минут ходьбы от пляжей, набережной и знаковых кафе
• Живая и изысканная среда, с художественными галереями, ресторанами для гурманов и театрами
Быстрый доступ к деловому району Рамат-Гана и основным маршрутам движения
Искусство жить на вершине
Этот пентхаус сочетает в себе престиж, элегантность и абсолютный комфорт в одном из самых востребованных мест Тель-Авива.
Идеально подходит для роскошной главной резиденции или высококлассных инвестиций, он предлагает уникальный опыт жизни над городом.
Цена: 14 900 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно