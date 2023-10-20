Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
;
12
ID: 34069
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 89

О комплексе

Этот пентхаус представляет собой высшую роскошь в Тель-Авиве, предлагая гармоничное сочетание изысканного дизайна и привилегированного местоположения. Расположенная на тихой улице недалеко от Кикар ХаМедина, эта резиденция предлагает легкий доступ к оживленным кафе, детским садам и первоклассным школам, зеленым паркам, элегантным магазинам и знаковому парку HaYarkon. Его близость к общественному транспорту и автомагистралям Аялон обеспечивает бесперебойную связь. Расширяя около 166 м2 жилой площади с дополнительными 57 м2 балконов, пентхаус имеет просторную планировку. Терраса на крыше, площадью около 72 м2, представляет собой частный оазис, состоящий из бассейна, открытой кухни, полностью оборудованной барбекю, холодильником и ледяной машиной. Внутри пентхаус предлагает элегантную гостиную, теплое семейное пространство и 3,5 комнаты (включая роскошный мастер-люкс и крытое бронированное помещение (Мамед)). Прачечная была умело превращена в офис. Три полных ванных комнаты добавляют комфорта этому исключительному свойству. Основные характеристики: Прямой доступ по лифту с кодированной системой ввода - Роскошная кухня, оснащенная всемирно известной фирменной техникой - открытки, интегрированные во все комнаты - Убирающийся проектор в гостиной - ТВ-механизм, прикрепленный к потолку в родительском номере - Натуральные мраморные полы - Использование природных материалов в дизайне недвижимости - Отдельные туалеты на полу террасы крыши Винный погреб с контролем температуры до 750 бутылок - Центральная всасывающая система Интеллектуальная система домашней автоматизации - Наземное отопление Системы водяных насосов - Аудиосистема - Парковка: площадь перед зданием с электрическим покрытием

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

