  2. Израиль
  3. Тель-Авив
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
;
1
ID: 34645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бар Кохбы, 1

О комплексе

Français Français
Продается - Просторная 3-комнатная квартира Бограшова Расположен в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, недалеко от пляжа, кафе, ресторанов, магазинов и транспорта. Бограшовский район предлагает яркую и центральную среду обитания, оставаясь при этом жилой и приятной. Общая площадь поверхности: 93 м2 (87 м2 внутри + 6 м2 терраса) 2 спальни 2 ванные комнаты Большая гостиная и кухня высокого класса Мастер люкс с ванной комнатой Безопасная комната (Мамед) Полностью отремонтирован в 2022 году с очень высоким качеством отделки Твердый деревянный пол, кондиционер Mitsubishi Терраса 6 м2 без vis-à-vis 1-й этаж с лифтом Частная парковка Современное и ухоженное здание (2011) Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
