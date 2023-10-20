Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Продается - Просторная 3-комнатная квартира Бограшова Расположен в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, недалеко от пляжа, кафе, ресторанов, магазинов и транспорта. Бограшовский район предлагает яркую и центральную среду обитания, оставаясь при этом жилой и приятной. Общая площадь поверхности: 93 м2 (87 м2 внутри + 6 м2 терраса) 2 спальни 2 ванные комнаты Большая гостиная и кухня высокого класса Мастер люкс с ванной комнатой Безопасная комната (Мамед) Полностью отремонтирован в 2022 году с очень высоким качеством отделки Твердый деревянный пол, кондиционер Mitsubishi Терраса 6 м2 без vis-à-vis 1-й этаж с лифтом Частная парковка Современное и ухоженное здание (2011) Номер лицензии: 31928721