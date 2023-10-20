  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme

$1,13 млн
7
ID: 34175
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Shai Agnon, 20

О комплексе

На одной из самых востребованных улиц Раананы. Хорошая квартира из 5 номеров расположена на 2-м этаже West Cote :. терраса 12 м2 и секунда 6 м2 от спальни. Никакого мамада.. Миклата на первом этаже очень хорошо обслуживается. Здание возвращается с улицы. Маленький сад с каждой стороны, где можно поставить его сукку. Парковка. парковка. Посмотреть

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
Жилой квартал Residence boutique dexception
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Тель-Авив, Израиль
от
$1,96 млн
Вы просматриваете
Immobilier.co.il
Иерусалим, Израиль
от
$1,787
Квартира в очень хорошем состоянии, частично меблирована, рядом с общественным транспортом, настоятельно рекомендуется
Immobilier.co.il
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Immobilier.co.il
