Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив
Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полностью отремонтированного здания, он предлагает превосходные 3,4-метровые потолки, которые наполняют пространство естественным светом и очарованием.
Основные моменты:
• 70 м2 жилая площадь + 5 м2 терраса
1-й этаж очень высокий
2 спальни (одна из которых Mamad - безопасная комната)
• 1 ванная комната с ванной
• 3,4-метровые потолки
Роботизированная частная подземная парковка
• Сохраненное здание, полностью отремонтированное с высококачественной отделкой
Тихая улица, недалеко от пляжа, лучшие рестораны и роскошные магазины
• Продается полностью обставленная современной техникой
Стоимость: ILS 6 500 000
Мы говорим на английском, французском и иврите
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно