  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
7
ID: 34624
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    ХаРав Кук, 14

О комплексе

Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полностью отремонтированного здания, он предлагает превосходные 3,4-метровые потолки, которые наполняют пространство естественным светом и очарованием. Основные моменты: • 70 м2 жилая площадь + 5 м2 терраса 1-й этаж очень высокий 2 спальни (одна из которых Mamad - безопасная комната) • 1 ванная комната с ванной • 3,4-метровые потолки Роботизированная частная подземная парковка • Сохраненное здание, полностью отремонтированное с высококачественной отделкой Тихая улица, недалеко от пляжа, лучшие рестораны и роскошные магазины • Продается полностью обставленная современной техникой Стоимость: ILS 6 500 000 Мы говорим на английском, французском и иврите

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
