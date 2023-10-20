  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$924,825
;
6
ID: 34580
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaZionut, 22

О комплексе

Редко: Резиденция «Димри» в городе Ашдод, квартира 5 номеров с парковкой, кондиционером. Два лифта, включая один из Шаббата.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
