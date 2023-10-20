Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается, Иерусалим, Хар-Хома! Истинное семя,
Пентхаус на первом этаже, 6 комнат 135 м2 на одном уровне + хорошая меблированная терраса сокка 25 м2 и электрическая терраса на крыше 100 м2, в том числе 2 жилых единицы. Тихая живописная улица без выхода, с видом на долину и оливковые деревья. Очень хорошее здание магазина. Полная доступность.
Квартира оснащена красивой современной кухней, столярным оборудованием высокого уровня (красивые шкафы во всех комнатах).
Сложная система кондиционирования воздуха Mitsubishi в гостиной, кухне и независимых подразделениях в спальнях 5 спален, включая мамад (безопасная комната) и красивый родительский блок, + 1 ванная комната и 1 большая прачечная.
Кроме того, 2 жилых помещения с независимым доступом, одно из которых сдается в аренду по 3900 нис (2 комнаты + терраса) и большая студия (можно арендовать в 2000 нис).
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно