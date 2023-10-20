  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
;
15
ID: 34899
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Yitzchak Refael

О комплексе

Français Français
Продается, Иерусалим, Хар-Хома! Истинное семя, Пентхаус на первом этаже, 6 комнат 135 м2 на одном уровне + хорошая меблированная терраса сокка 25 м2 и электрическая терраса на крыше 100 м2, в том числе 2 жилых единицы. Тихая живописная улица без выхода, с видом на долину и оливковые деревья. Очень хорошее здание магазина. Полная доступность. Квартира оснащена красивой современной кухней, столярным оборудованием высокого уровня (красивые шкафы во всех комнатах). Сложная система кондиционирования воздуха Mitsubishi в гостиной, кухне и независимых подразделениях в спальнях 5 спален, включая мамад (безопасная комната) и красивый родительский блок, + 1 ванная комната и 1 большая прачечная. Кроме того, 2 жилых помещения с независимым доступом, одно из которых сдается в аренду по 3900 нис (2 комнаты + терраса) и большая студия (можно арендовать в 2000 нис).

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
