Жилой квартал Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Продается, Иерусалим, Хар-Хома! Истинное семя, Пентхаус на первом этаже, 6 комнат 135 м2 на одном уровне + хорошая меблированная терраса сокка 25 м2 и электрическая терраса на крыше 100 м2, в том числе 2 жилых единицы. Тихая живописная улица без выхода, с видом на долину и оливковые деревья. Очень хорошее здание магазина. Полная доступность. Квартира оснащена красивой современной кухней, столярным оборудованием высокого уровня (красивые шкафы во всех комнатах). Сложная система кондиционирования воздуха Mitsubishi в гостиной, кухне и независимых подразделениях в спальнях 5 спален, включая мамад (безопасная комната) и красивый родительский блок, + 1 ванная комната и 1 большая прачечная. Кроме того, 2 жилых помещения с независимым доступом, одно из которых сдается в аренду по 3900 нис (2 комнаты + терраса) и большая студия (можно арендовать в 2000 нис).