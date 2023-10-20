Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изысканностью архитектора интерьера, каждая деталь была спроектирована так, чтобы сочетать элегантность, комфорт и современность. Большое здание: • 24/7 охрана • Бассейн • Спортивная комната 4 парковочных места 2 подвала Редкая недвижимость на рынке, предназначенная для клиентов, ищущих престиж, пространство и исключительное расположение в Тель-Авиве. английский
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно