  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare

Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare

Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34188
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изысканностью архитектора интерьера, каждая деталь была спроектирована так, чтобы сочетать элегантность, комфорт и современность. Большое здание: • 24/7 охрана • Бассейн • Спортивная комната 4 парковочных места 2 подвала Редкая недвижимость на рынке, предназначенная для клиентов, ищущих престиж, пространство и исключительное расположение в Тель-Авиве. английский

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Рош-Пина, Израиль
от
$7,84 млн
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Вы просматриваете
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Показать все Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
Доминируя в Тель-Авиве с 47-го этажа культовой башни Gindi TLV, этот исключительный пентхаус воплощает в себе вершину современной жилой роскоши. Считающийся жемчужиной проекта, он предлагает около 900 квадратных метров внутреннего пространства, дополненного обширной террасой площадью около 3…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$714,780
afridar 5 номеров рядом с морем вложили недавно и просторно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$805,695
Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамично…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации