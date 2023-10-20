  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bel appartement

Жилой квартал Bel appartement

Иерусалим, Израиль
от
$589,380
;
6
ID: 34876
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

3 штуки, новый, 1-й этаж, следующий транспорт, синогу, торговый центр Up Town

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

