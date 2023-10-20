Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

БЖ RE/MAX Hadera представляет Вас эксклюзивно, в новом здании высокого положения, на улице Мена Дизайн-квартира из 4 комнат площадью 107 м2, только наверху! - 7/9, - Солнечное, юго-западное жилое пространство, - современная, индивидуальная кухня с центральным островком, Красивая терраса 14 м2, с видом на море!!! - роскошный мастер-люкс со встроенными шкафами и ванной комнатой, - 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая, - Всего две красивые ванные комнаты и два туалета, - Лифт, кондиционер, - Частный погреб, - Два парковочных места! - Отличное лобби. Расположенный недалеко от моря, престижный отель Jacob's, торговая деревня Moul Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги. Это прекрасно! Отличная инвестиционная возможность в нужном месте, особенно учитывая следующее строительство Тайелет! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Лицензия 313736.