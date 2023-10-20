  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Хадера, Израиль
от
$843,315
;
10
Оставить заявку
ID: 34308
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    ХаНегев

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ RE/MAX Hadera представляет Вас эксклюзивно, в новом здании высокого положения, на улице Мена Дизайн-квартира из 4 комнат площадью 107 м2, только наверху! - 7/9, - Солнечное, юго-западное жилое пространство, - современная, индивидуальная кухня с центральным островком, Красивая терраса 14 м2, с видом на море!!! - роскошный мастер-люкс со встроенными шкафами и ванной комнатой, - 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая, - Всего две красивые ванные комнаты и два туалета, - Лифт, кондиционер, - Частный погреб, - Два парковочных места! - Отличное лобби. Расположенный недалеко от моря, престижный отель Jacob's, торговая деревня Moul Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги. Это прекрасно! Отличная инвестиционная возможность в нужном месте, особенно учитывая следующее строительство Тайелет! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$904,134
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Израиль
от
$758,670
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Хадера, Израиль
от
$843,315
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Показать все Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Продается исключительно В новом Северном квартале В престижной башне Нехардея На 11-м этаже, открытый и зеленый вид лицом к улице 4,5-комнатная квартира с большой общей площадью 127,6 м2 + 12 м2 солнечной террасы Квартира имеет тройной кондиционер. Очень яркий и тихий Он включает в себя глав…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного мес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$956,175
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации