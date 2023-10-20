Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
RE/MAX Hadera представляет Вас эксклюзивно, в новом здании высокого положения, на улице Мена
Дизайн-квартира из 4 комнат площадью 107 м2, только наверху!
- 7/9,
- Солнечное, юго-западное жилое пространство,
- современная, индивидуальная кухня с центральным островком,
Красивая терраса 14 м2, с видом на море!!!
- роскошный мастер-люкс со встроенными шкафами и ванной комнатой,
- 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая,
- Всего две красивые ванные комнаты и два туалета,
- Лифт, кондиционер,
- Частный погреб,
- Два парковочных места!
- Отличное лобби.
Расположенный недалеко от моря, престижный отель Jacob's, торговая деревня Moul Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги.
Это прекрасно!
Отличная инвестиционная возможность в нужном месте, особенно учитывая следующее строительство Тайелет!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
