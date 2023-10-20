  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement

Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement

Ашкелон, Израиль
от
$620,730
;
5
ID: 34814
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

4 штуки на набережной Агамим терасса 90 м2 летом как новые

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Vue mer eternelle
Ашкелон, Израиль
от
$507,870
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$620,730
Другие комплексы
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Показать все Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов,…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
В небольшом 5-этажном новом здании в Кирьят-Моче квартира уникальна в своем роде: большая 4P на верхнем этаже, светлая и воздушная, с суккой и парковкой, идеально расположенная рядом с трамваем и входом в город. Редкий продукт, немедленный вход
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Ашдод, Израиль
от
$1,47 млн
Красивая квартира в новом здании, 5 номеров, преобразованных в 4, на улице Кинерет «Youd Alef». Без препятствий, солнечный вид на море, высококачественные удобства. Не серьезно
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации