Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной парковкой для некоторых. Архитектура подписала Янив Прадо, сочетая современный дизайн и аутентичность души птиц. Строительство продолжается