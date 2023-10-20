Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Превосходные 5 номеров (16 квартир на продажу!!) от 110 м2 до 130 м2 оптимизированы (от 2,550.000 до 3.000.000 шекелей) в проекте Nof Hapark, проекте TAMA 38-1, в 7 минутах ходьбы от моря и в 4 минутах от трамвая. 4 спальни, включая Mamad, с 2 ванными комнатами, большой гостиной, видом на парк и море, + парковка
менее 22 000 шекелей на м2!!! Отличные инвестиции, которые нельзя пропустить
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
