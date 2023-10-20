  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
;
2
Оставить заявку
ID: 34877
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Mishol Ajel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Превосходные 5 номеров (16 квартир на продажу!!) от 110 м2 до 130 м2 оптимизированы (от 2,550.000 до 3.000.000 шекелей) в проекте Nof Hapark, проекте TAMA 38-1, в 7 минутах ходьбы от моря и в 4 минутах от трамвая. 4 спальни, включая Mamad, с 2 ванными комнатами, большой гостиной, видом на парк и море, + парковка менее 22 000 шекелей на м2!!! Отличные инвестиции, которые нельзя пропустить

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Нагария, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с бал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Показать все Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
на ашкелонской пристани, очень хорошая сделка, чтобы захватить 2 p из 40m2 полный вид на море с балконом, мамадой, лифтом и подземной парковкой
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации