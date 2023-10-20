Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В самом сердце искомого района Мекор Барух в Иерусалиме, эта просторная квартира площадью 110 м2 предлагает комфортную и спокойную среду обитания, идеально подходящую для семьи. Расположенный на 3-м этаже с лифтом, он обладает красивой яркостью и тихой атмосферой.
Квартира состоит из 5 хорошо устроенных номеров, включая мастер-люкс, функциональную независимую кухню с прямым доступом к приятной террасе площадью 8 м2, идеально подходящую для ежедневного питания. Пространства щедры и практичны, в подходящем состоянии, позволяющем немедленно установить.
Редкая недвижимость для аренды, сочетающая в себе поверхность, комфорт и центральное расположение.
Улица Раши 109, Иерусалим
Аренда: 14000
Доступно немедленно
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
