  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
$4,389
5
ID: 34528
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Раши, 109

О комплексе

Français Français
В самом сердце искомого района Мекор Барух в Иерусалиме, эта просторная квартира площадью 110 м2 предлагает комфортную и спокойную среду обитания, идеально подходящую для семьи. Расположенный на 3-м этаже с лифтом, он обладает красивой яркостью и тихой атмосферой. Квартира состоит из 5 хорошо устроенных номеров, включая мастер-люкс, функциональную независимую кухню с прямым доступом к приятной террасе площадью 8 м2, идеально подходящую для ежедневного питания. Пространства щедры и практичны, в подходящем состоянии, позволяющем немедленно установить. Редкая недвижимость для аренды, сочетающая в себе поверхность, комфорт и центральное расположение. Улица Раши 109, Иерусалим Аренда: 14000 Доступно немедленно

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
