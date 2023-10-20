  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique

Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique

Ашкелон, Израиль
от
$862,125
;
10
ID: 34749
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Yiftah HaGiladi

О комплексе

Мини-Пентхаус Строительный цех 5 специальных стажировок

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

