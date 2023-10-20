  1. Realting.com
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Герцлия, Израиль
$7,52 млн
8
ID: 34065
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Вингейт

О комплексе

Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства. Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и предлагает 330 м2 изысканного жилого пространства на участке площадью 320 м2. Каждая деталь отражает первоклассный дизайн и функциональность, от индивидуальной кухни до современного кондиционера Fujitsu VRF, технологии умного дома и отопления пола. Элегантный частный лифт соединяет все этажи, а окна от пола до потолка пропускают обильный естественный свет в красиво меблированных интерьерах. Снаружи можно насладиться тихим частным бассейном площадью 35 м2 и удобством двух частных парковочных мест. Основные характеристики: 330 м2 роскошной жилой площади Земля 320 м2 Частный бассейн 35 м2 Дизайн кухни Система Smart Home лифт - Отопление пола Два парковочных места Эта исключительная вилла предлагает редкое сочетание вневременного дизайна и современного комфорта - все в нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации