Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Эксклюзивный жилой проект на улице Нахалат Беньямин: 5-этажное роскошное бутик-здание с 23 апартаментами и двумя исключительными пентхаусами с террасами и частными джакузи.
Апартаменты с щедрой высотой потолка и аккуратной отделкой
* 2 комнаты 49м2 + 10м2 терраса 3,086.000NIS
* 3 комнаты 78м2 + 14м2 от 4,915,000NIS
* Пентхаусы 5 номеров 89м2 + 55м2 от 7,670,000NIS
* Один пентхаус 2 номера 48м2 + 17м2 3.653000
(дополнение на этаж: 50 000 NIS)
Конец 2028 года
Банковские гарантии
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно