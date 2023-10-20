  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf

Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf

Иерусалим, Израиль
от
$896,610
;
5
ID: 34049
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Avraham Stern, 11

О комплексе

Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В районе с высоким спросом Идеальные инвестиции по исключительной цене Подходит как для семей, так и для благоразумных инвесторов

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
