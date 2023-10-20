Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf

Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В районе с высоким спросом Идеальные инвестиции по исключительной цене Подходит как для семей, так и для благоразумных инвесторов