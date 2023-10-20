  1. Realting.com
Жилой квартал Toit prive

Иерусалим, Израиль
$2,90 млн
10
ID: 34873
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

На красивой и пасторальной улице Каспи с панорамным видом на старый город. Частный вход, 2 террасы сукки + личная крыша и частный лифт на каждом этаже, отремонтированные с большим потенциалом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

