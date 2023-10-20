  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Жилой квартал Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Нагария, Израиль
от
$808,830
;
10
ID: 34547
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    HaPnina

О комплексе

В новом районе Ахзива красивая квартира 5 комнат площадью около 120 м2 с террасой 20 м2 и прекрасным видом на море. Расположенный на 6 этаже на 8, он включает в себя подвал, парковку, 2 лифта.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
