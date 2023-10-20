Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Продается - Просторная вилла в районе Неве Хоф, Rishon LeZion Идеальное место, недалеко от моря. Уникальная недвижимость с садом и частным бассейном, идеально подходит для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять. Характеристики собственности: • 5 основных комнат • 2 ванные комнаты • 275 м2 построено • 400 м2 земли Независимый жилой блок наверху с отдельным входом (2,5 дополнительных номера) Идеально подходит для дополнительного дохода - в настоящее время арендуется • Частный бассейн Mamad (безопасная комната) Ближайшие удобства: • Рядом с пляжем • Магазины, рестораны и кафе • Парки и зеленые зоны • Школы и основные услуги • Доступный общественный транспорт • Тихий, безопасный и приятный район