Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Продается - Просторная вилла в районе Неве Хоф, Rishon LeZion
Идеальное место, недалеко от моря. Уникальная недвижимость с садом и частным бассейном, идеально подходит для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять.
Характеристики собственности:
• 5 основных комнат
• 2 ванные комнаты
• 275 м2 построено
• 400 м2 земли
Независимый жилой блок наверху с отдельным входом (2,5 дополнительных номера)
Идеально подходит для дополнительного дохода - в настоящее время арендуется
• Частный бассейн
Mamad (безопасная комната)
Ближайшие удобства:
• Рядом с пляжем
• Магазины, рестораны и кафе
• Парки и зеленые зоны
• Школы и основные услуги
• Доступный общественный транспорт
• Тихий, безопасный и приятный район
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
