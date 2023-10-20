  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Residence boutique dexception

Жилой квартал Residence boutique dexception

Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34398
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Авиталь, 15

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В районе Мекор Хаим недалеко от Баки всего в 2 минутах ходьбы от торгового центра Hadar. В нескольких минутах от тихого зеленого парка Месила, который ведет прямо к живописному Мошаве Германит У подножия всех супермаркетов и магазинов в Талпиоте. Просто в центре всякой необходимости. Потенциал для выигрышного будущего: проект расположен на маршруте нового трамвая (на улице Хапарса) позволит быстро и легко добраться до центра города. Строительство роскошного бутика девять застройщиков всего 9 этажей с красивыми лобби, лифтами Шаббат и подземной парковкой. Новая 4-комнатная квартира очень просторная 111 м2, яркость гарантирована на весь день с очень большой жилой площадью, идеально подходящей для приема, и отдельной кухней, плюс балкон площадью 11 м2 с открытым видом. Кухонный стенд признанного поставщика Gal, Mamad room, главная спальня с прикрепленной ванной комнатой, гостевая ванная комната Центральный кондиционер VRF приватный в каждом из помещений, напольное отопление с частным термостатом в каждом месте, система умного дома, просто самые престижные услуги. Квартира имеет частную парковку под землей и прилегающим погребом. Немедленный вход. У подножия франкоязычных общин и школы Пьера Кёнинга.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$655,215
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence boutique dexception
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$717,915
Очень приятная квартира из 4 номеров расположена в районе «Le Park». Вид на парк. Этот новый район имеет все преимущества: школы, парк, торговый центр... Очень большая терраса 28 м2. вид на море. 2 ванные комнаты. 1 парковка 4 лифта
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Показать все Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открыты…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
В самом сердце реавиации, ул. Азза, закрываются магазины, рестораны и автобусы: на 3-м этаже без лифта, квартира 3 номера 70м2 просторная полностью отремонтирована, большие спальни, 3 ориентации, несколько небольших балконов, в том числе красивая сукка, кондиционер в каждой комнате, общий погреб
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации