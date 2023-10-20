  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Appartement dexception

Жилой квартал Appartement dexception

Иерусалим, Израиль
$1,29 млн
8
ID: 34519
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRechavim, 11

О комплексе

Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продумана каждая деталь. Характеристики: ✨ Естественная яркость и благородные материалы во всех пространствах ✨ Наземное отопление, центральное кондиционирование воздуха ✨ Обычные повязки в комнатах ✨ Высококачественная отделка, вплоть до мельчайших деталей Американская кухня: Специально разработанное пространство, сочетающее современную элегантность и функциональность. Сделанная из высококачественного мрамора, кухня оснащена интегрированной техникой и центральным островом, который возвышает все. Настоящая художественная работа, где встречаются дизайн и практичность. Дополнительные преимущества: ✅ Большое подземное парковочное место с прилегающим подвалом ✅ Будущая трамвайная линия в непосредственной близости ✅ Идеальное расположение: в 4 минутах ходьбы от Каньона Хадара, недалеко от супермаркетов (Рами Леви / Ошер Ад) и синагог французских общин.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

