Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в самом сердце парка Хадера.
Его характеристики:
- Площадь 105 м2,
- 17 этаж на 19,
- Супер терраса 40 м2,
- Плейн вид на Экопарк,
- просторная и светлая гостиная,
- стильная, сделанная по индивидуальному заказу кухня,
- Три красивые спальни, в том числе безопасная комната и мастер-люкс с интегрированной гардеробной,
- 2 ванные комнаты, 2 туалета,
- Шабат восходящий,
- Кондиционер, электрические жалюзи,
- Пещера, парковка.
Рядом с торговым центром, школами и быстрым доступом к дорогам 2, 4 и 6.
В любом случае, маленькая драгоценность по невероятной цене!
Для получения дополнительной информации:
Рафель Бенгигуи,
Ваш агент по недвижимости,
Французское отделение RE/MAX Hadera.
Лицензия No 313736
Хадера, Израиль
