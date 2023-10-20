Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в самом сердце парка Хадера. Его характеристики: - Площадь 105 м2, - 17 этаж на 19, - Супер терраса 40 м2, - Плейн вид на Экопарк, - просторная и светлая гостиная, - стильная, сделанная по индивидуальному заказу кухня, - Три красивые спальни, в том числе безопасная комната и мастер-люкс с интегрированной гардеробной, - 2 ванные комнаты, 2 туалета, - Шабат восходящий, - Кондиционер, электрические жалюзи, - Пещера, парковка. Рядом с торговым центром, школами и быстрым доступом к дорогам 2, 4 и 6. В любом случае, маленькая драгоценность по невероятной цене! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736