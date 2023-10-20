  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Хадера, Израиль
от
$717,915
;
10
ID: 34348
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в самом сердце парка Хадера. Его характеристики: - Площадь 105 м2, - 17 этаж на 19, - Супер терраса 40 м2, - Плейн вид на Экопарк, - просторная и светлая гостиная, - стильная, сделанная по индивидуальному заказу кухня, - Три красивые спальни, в том числе безопасная комната и мастер-люкс с интегрированной гардеробной, - 2 ванные комнаты, 2 туалета, - Шабат восходящий, - Кондиционер, электрические жалюзи, - Пещера, парковка. Рядом с торговым центром, школами и быстрым доступом к дорогам 2, 4 и 6. В любом случае, маленькая драгоценность по невероятной цене! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Хадера, Израиль
от
$1,27 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации