  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
;
10
ID: 34717
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Kinneret

О комплексе

Français Français
Просторная квартира в Ашдоде на продажу с невероятным видом на море Великолепная резиденция, 5 просторных номеров с потрясающей террасой с видом на море. 3,20 метра высотой под потолком, 3 WC, 2 ванные комнаты. Рядом с пляжем и всеми удобствами

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Иерусалим, Израиль
от
$811,965
В Хар-Хома, на тихой и востребованной улице, эта 3-комнатная квартира предлагает редкое качество жизни благодаря трем ярким выставкам (все, кроме севера) и террасе площадью 9 м2 с открытым видом. Расположенная на 4-м этаже недавнего здания с лифтом Шаббат, недвижимость выиграла от важных инв…
Иерусалим, Израиль
от
$586,245
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира ид…
Иерусалим, Израиль
от
$3,555
Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 162 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможно…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
