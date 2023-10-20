  1. Realting.com
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
;
5
ID: 34122
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shalom Yehuda, 3

О комплексе

Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, расположенные в торговом центре, расположенном в самом сердце Талпиота, недалеко от дорог, трамвай находится в 15 минутах ходьбы от Баки. Этот проект предложит апартаменты от 2 до 5 комнат, первый этаж, мини-пентхаусы и пентхаусы. Доступно в декабре 2026 3 p 77m2 и терраса 8.4m2 3 p 81m2 и между 8 и 12m2 террасой 3 p 87m2 и 10 m2 терраса 4 p 105m2 и между 12 и 18m2 4 p 98m2 и терраса между 10 и 13m2 4 p102m2 и терраса между 10 и 13m2 5 p 122m2 и терраса между 13 и 16m2 Цены начинаются от 2 775 000 ш, и каждая квартира поставляется с погребом и парковкой. 4 номера 105м2 с террасой 13м2, парковкой и подвалом с 1-го этажа Цена от 3.754.000 ш. Пентхаус из 4 комнат 140 м2 с красивой террасой 33 м2. Мини-пентхаус из 4 комнат 136м2 с красивой террасой 118м2 Способ оплаты: 15% на подпись 15% каждые 5 месяцев 15% на ключевые поставки (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT)

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации