  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre a arnona

Жилой квартал Appartement a vendre a arnona

Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
;
10
ID: 34823
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке. Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот. окружающая среда 3650000 шекели

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Показать все Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Жилой квартал Givat mordehai entree herzog
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Квартира расположена у входа в Гиват Мордехай, на бульваре Херцог, рядом с Эмеком Хацваимом и Ботаническим садом. Он также расположен у подножия нового трамвайного вокзала, детского сада и магазинов. Квартира из 4 комнат с поверхностью 95 м2 с надписями, 3 спальни, включая мамад (безопасная…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Показать все Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постройкой В искомом районе Армон Ханацив откройте для себя этот приятный дом в Ду Мишпахти площадью около 140 м2, расположенный на двух уровнях и предлагающий яркую и функциональную среду обитания. ??? Пе…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Жилой квартал 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Настоящий рай на 23-м этаже, лицом к морю! Квартира 5 номеров, северо-западное крыло, светлая и защищенная от прямого солнца, балкон 18 метров с потрясающим видом на море, 2 подземных парковочных места, погреб, смотритель, элегантный прихожая, охрана 24/7, тренажерный зал, гостевая комната, …
Агентство
Immobilier.co.il
