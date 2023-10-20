Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Re/MAX Hadera в исполнении Ra
Характеристики:
- 4-комнатная квартира (3 спальни) площадью 107 м2,
- На 4 этаже с лифтом Шаббат,
- красивое жилое пространство с видом на солнечную террасу площадью около 12 м2,
Красивая современная и дизайнерская кухня с большим количеством хранилищ, открытых для гостиной.
- мастер-люкс с собственной ванной комнатой,
- 2 дополнительные детские комнаты, включая одну охраняемую;
- Всего: 2 ванные комнаты и 2 туалета,
- кондиционер, система домашней автоматизации,
- Кроме того: частный погреб,
- Подземная парковка!
Квартира расположена в очень высокой стоячей резиденции, с частным открытым пространством, большим роскошным лобби и оборудованным тренажерным залом!
А как же его местоположение? Идеально! Над франкофоном Бет Хабад, французской пекарней Le Moulin Doré, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Mixx, ганимов, автобусов, примерно в 10/15 минутах езды на машине от железнодорожного вокзала и побережья.
Очень дорогой продукт! Отличный продукт для дома или аренды! Чтобы его быстро арестовали!
Чего ты ждешь?
Свяжитесь с нами:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Хадера, Израиль
