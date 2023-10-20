  1. Realting.com
  Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Хадера, Израиль
от
$658,350
;
10
ID: 34072
ID: 34072
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: - 4-комнатная квартира (3 спальни) площадью 107 м2, - На 4 этаже с лифтом Шаббат, - красивое жилое пространство с видом на солнечную террасу площадью около 12 м2, Красивая современная и дизайнерская кухня с большим количеством хранилищ, открытых для гостиной. - мастер-люкс с собственной ванной комнатой, - 2 дополнительные детские комнаты, включая одну охраняемую; - Всего: 2 ванные комнаты и 2 туалета, - кондиционер, система домашней автоматизации, - Кроме того: частный погреб, - Подземная парковка! Квартира расположена в очень высокой стоячей резиденции, с частным открытым пространством, большим роскошным лобби и оборудованным тренажерным залом! А как же его местоположение? Идеально! Над франкофоном Бет Хабад, французской пекарней Le Moulin Doré, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Mixx, ганимов, автобусов, примерно в 10/15 минутах езды на машине от железнодорожного вокзала и побережья. Очень дорогой продукт! Отличный продукт для дома или аренды! Чтобы его быстро арестовали! Чего ты ждешь? Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
