Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

ID: 34493
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Тёмкин, 1

О комплексе

БЖ Воспользуйтесь этой возможностью: приобретите красивый теплый дом на популярной улице Хамочава! - Коттедж из 5,5 хорошо оборудованных комнат площадью около 150 м2, - Большой аккуратный сад площадью 250 м2, с фруктовыми деревьями, - Теплый и уютный салон, - кухня Cashier с 2 раковинами и столовой, - Безопасная комната на первом этаже, - Наверху, очень просторный родительский люкс с собственной террасой, - 3 детские спальни и их ванная комната, - Небольшая комната в задней части сада (возможность превращения ее в офис, например); - Парковочное место, - Кадастр в порядке, - Нет общего переулка! Преимущества этого места: Тихая жилая улица, в центре павильона на полунаказанной улице, на краю центра города Хадера! Рядом со школами, ганимами и детским парком, франкоязычное сообщество Чевет Ахим, другие синагоги, главные дороги, торговые центры, автобусы, железнодорожный вокзал. Цена: 3 300 000 шекелей! Свяжитесь с нами! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
