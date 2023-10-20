Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,038
;
6
ID: 34525
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    HaTnufa

О комплексе

Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, идеально подходит для медицинского центра, административных офисов или коворкинга. На полу есть комната безопасности. Возможность аренды 2 подземных парковочных мест и подвала. Здание лобби роскошное и оборудовано 3 лифтами. Доставка ключей запланирована на 2 недели. Арендная плата взимается летом по 6500 шекелей в месяц сроком на 2 года, поскольку она учитывает валовое состояние помещений и трудности с движением из-за работы на Талпиоте. Его переоценят через 2 года

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

