Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании.
Вы ищете проект с девятью нетаниями
Этот прекрасный проект создан для вас.
Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа.
На одной из самых желанных улиц города
Производитель Avraham Amram, чья репутация больше не может быть сделана, уже осуществил несколько проектов на Хадере, Зихоне Яакове, Эйлате и в других городах Израиля.
Характеристики проекта
Проект Momento включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаусы с частными джакузи.
Наружное покрытие последнего поколения
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором.
3 лифта, включая хаббатский
подземный паркинг
Доставка через 3 года
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Централизованный кондиционер последнего поколения
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Апартаменты 104 м2 + 15 м2 террасы
Квартира 4 номера 106 м2 + терраса 19 м2
Квартира 5 номеров 132 м2 + терраса 20 м2
Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно