  4. Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Хадера, Израиль
от
$730,455
;
10
ID: 34076
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Français Français
БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui эксклюзивно представляет превосходную 5-комнатную квартиру, тихую и светлую в красивом каменном здании! Характеристики: - большая отремонтированная квартира площадью 5 комнат 120 м2, - Хорошая кухня, - Комфортная гостиная с красивым окном залива, Солнечная терраса 12 м2, обращенная на юго-восток, - Родительский люкс, 3 дополнительных комнаты, включая одну охраняемую, - Всего 2 ванные комнаты, 2 туалета, - На четвертом этаже, тихо во дворе, - 2 лифта, - Система нагрева газовой воды, - Низкие нагрузки! - Парковочное место. Роскошное здание, изысканное, ухоженное, рядом с новым спортивным комплексом Холмс, торговым центром, экопарком и дорогами 6 и 9. В нескольких минутах ходьбы от торгового центра, школ, детских садов и эко-парка. Отличный проект жилья или инвестиции в аренду! Невероятная цена! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

