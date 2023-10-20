Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui эксклюзивно представляет превосходную 5-комнатную квартиру, тихую и светлую в красивом каменном здании! Характеристики: - большая отремонтированная квартира площадью 5 комнат 120 м2, - Хорошая кухня, - Комфортная гостиная с красивым окном залива, Солнечная терраса 12 м2, обращенная на юго-восток, - Родительский люкс, 3 дополнительных комнаты, включая одну охраняемую, - Всего 2 ванные комнаты, 2 туалета, - На четвертом этаже, тихо во дворе, - 2 лифта, - Система нагрева газовой воды, - Низкие нагрузки! - Парковочное место. Роскошное здание, изысканное, ухоженное, рядом с новым спортивным комплексом Холмс, торговым центром, экопарком и дорогами 6 и 9. В нескольких минутах ходьбы от торгового центра, школ, детских садов и эко-парка. Отличный проект жилья или инвестиции в аренду! Невероятная цена! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.