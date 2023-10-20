Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui эксклюзивно представляет превосходную 5-комнатную квартиру, тихую и светлую в красивом каменном здании!
Характеристики:
- большая отремонтированная квартира площадью 5 комнат 120 м2,
- Хорошая кухня,
- Комфортная гостиная с красивым окном залива,
Солнечная терраса 12 м2, обращенная на юго-восток,
- Родительский люкс, 3 дополнительных комнаты, включая одну охраняемую,
- Всего 2 ванные комнаты, 2 туалета,
- На четвертом этаже, тихо во дворе,
- 2 лифта,
- Система нагрева газовой воды,
- Низкие нагрузки!
- Парковочное место.
Роскошное здание, изысканное, ухоженное, рядом с новым спортивным комплексом Холмс, торговым центром, экопарком и дорогами 6 и 9.
В нескольких минутах ходьбы от торгового центра, школ, детских садов и эко-парка.
Отличный проект жилья или инвестиции в аренду! Невероятная цена!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Хадера, Израиль
