  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bonne occasion

Жилой квартал Bonne occasion

Иерусалим, Израиль
от
$937,365
;
Жилой квартал Bonne occasion
1
Оставить заявку
ID: 34860
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Dina, 8

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,43 млн
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Показать все Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$648,945
Исключительный случай, который нельзя пропустить agamim, небольшое здание 2 этажа, rdj 4 p 104 м2 + сад площадью 200 м2, подвал и парковка - Ты уже в пути. супер-подход для инвестиций или среды обитания Строительство 2 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Пентхаус Duplex на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с видом на террасу 18 м2, обращенную к парку, 2 спальни и ванная комната и туалет, на полу большая терраса, родительский номер с гардеробной и подвалом и парковкой дополняют эту собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации