Жилой квартал Projet de qualite

Проект Adéret Jerusalem Проект Adéret Jerusalem, расположенный в самом сердце нового района Гиват Хаматос, представляет собой редкую возможность жить в современной и семейной обстановке в Иерусалиме. Это первый проект, построенный в этом районе, символ обновления и видения этого нового района. Адерет Иерусалим основан на ценностях общности, терпимости, укорененности и жизненной силы для израильского, сионистского и современного жизненного опыта.