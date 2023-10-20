  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet de qualite

Жилой квартал Projet de qualite

Иерусалим, Израиль
от
$893,475
;
6
Оставить заявку
ID: 34046
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Tabaliya

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Adéret Jerusalem Проект Adéret Jerusalem, расположенный в самом сердце нового района Гиват Хаматос, представляет собой редкую возможность жить в современной и семейной обстановке в Иерусалиме. Это первый проект, построенный в этом районе, символ обновления и видения этого нового района. Адерет Иерусалим основан на ценностях общности, терпимости, укорененности и жизненной силы для израильского, сионистского и современного жизненного опыта.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Хадера, Израиль
от
$1,34 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Первый этаж: гостиная, кухня, терраса, ванная комната с душем, прачечная. Запертая комната — для личных вещей. Первый этаж: мастер-люкс с джакузи и душем, дополнительная ванная комната, терраса, 2 спальни с выходом на террасу. 2-й этаж – спальня, терраса, ванная комната. Всего 4 террасы пл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова. Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе. Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа. Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Показать все Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива. В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, располож…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации