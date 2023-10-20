  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Жилой квартал Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Нетания, Израиль
от
$717,915
;
9
Оставить заявку
ID: 34304
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
• • Солнечное отопление воды + газ Центральный кондиционер с независимым контролем в помещениях Вода и газ • Северо-Восточная / Юго-Западная выставка (отличная природная вентиляция) Большой бак раковины на кухне Расходы: • -Ваад хабайит: 250 -/месяц

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Ашкелон, Израиль
от
$540,788
Жилой квартал Coin de paradis proche tramway et commerces
Иерусалим, Израиль
от
$2,445
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Жилой квартал Superbe 5 p a 1mn du lac
Ашкелон, Израиль
от
$658,350
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Нетания, Израиль
от
$717,915
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Хороший коттедж из 7 комнат с большим подвалом. Просторный, большой восхитительный сад. Идеально подходит для семьи, комнаты большие, приятные и светлые. Рядом со школами и общинами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
4-комнатная квартира 80м2, Кириат Хайовель, Иерусалим 10-й этаж, запланированы работы Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционерная гостиная, порошок шемеха, баллон с горячей водой, радиаторы, роликовые жалюзи Бронированная дверь, лифт Цена: 2.300,000sh
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Показать все Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$498,465
на пристани, в 1 минуте от пляжа, очень хороший бизнес 3-комнатная квартира площадью 60 м2 с террасой 12 м2 с очень приятным видом на море подземный паркинг
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации