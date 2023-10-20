  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville

Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville

Нагария, Израиль
от
$485,925
;
5
ID: 34769
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    Жаботинский

О комплексе

В центре Нахарии, расположенном на тихой и востребованной улице, У него много вещей, за небольшую цену: Балкон / терраса, мамад, лифт, подвал, парковка и просторные и яркие!

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Нагария, Израиль
от
$485,925
