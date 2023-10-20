Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Это объявление представляет собой замечательную возможность приобрести два независимых объекта недвижимости, расположенных в историческом еврейском квартале Иерусалима, всего в 600 метрах от Стены Плача. Эти резиденции предлагают необыкновенный вид на Старый город и Хар-Ха-Байт, сочетая эксклюзивность и панорамную красоту. Одно из зданий является историческим сооружением середины 19 века, воплощающим архитектурное наследие региона. Второе здание имеет активную ешиву и включает в себя две квартиры, каждая с террасой на крыше, откуда открывается потрясающий вид на Старый город. Эти свойства являются настоящими драгоценными камнями на рынке недвижимости. Недвижимость 1: Четырехэтажное здание Это недавно отремонтированное здание, полное истории и культуры, является священным столпом для еврейской общины. Расположенный на четырех этажах и увенчанный впечатляющей террасой на крыше с панорамным видом на Старый город, Хар-Ха-Байт и Иорданские горы, этот объект в настоящее время используется в качестве иешивы и включает в себя две отдельные квартиры. Его универсальный дизайн позволяет постоянно использовать в качестве учебного заведения или адаптации для частных жилых целей. Внутренние пространства отличаются просторной планировкой, обильным естественным освещением и исключительной отделкой, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет слияние традиции и современности. Основные характеристики: Первый этаж и подвал: Общая площадь поверхности: около 345 м2 - Включает 12 штук 5 гостевых туалетов Двухэтажная квартира с частной террасой на крыше: Интерьер: приблизительно 199 м2 Крыша террасы: приблизительно 166 м2 - Организация: гостиная, 5 спален (включая 2 мастер-люкса) и 4 полных ванных комнаты - Дополнительные преимущества: напольное отопление, легкие скважины и панорамный вид Квартира с балконом и выходом на террасу на крыше: Интерьер: около 98 м2 Балкон: около 62,7 м2 - Организация: гостиная, 3 спальни (включая мастер-люкс) и 2 полные ванные комнаты Недвижимость 2: историческое двухэтажное здание Это историческое двухэтажное здание, расположенное на краю еврейского квартала, является замечательной собственностью с богатой историей. Имея площадь около 550 м2, он также имеет частную крышу площадью около 315 м2, откуда открывается великолепный вид на Старый город и окружающие горы Иерусалима. Расположенная всего в 500 метрах от Стены плача, эта недвижимость имеет привилегированное расположение. Здание состоит из 15 комнат, в том числе 13 спален, 4 полных ванных комнат и промышленной кухни, что придает ему большую универсальность для различных целей. Его историческое значение восходит к его созданию в 1854 году как больницы «Ротшильд», основанной бароном Джеймсом Майером Ротшильдом. Прослужив госпиталем более века, он стал собственностью Общества «Мисгав Ле» В настоящее время используется в качестве общежития, это свойство предлагает потенциал как для частного, так и для коммерческого жилого использования, предоставляя исключительную возможность для тех, кто ищет уникальное и историческое пространство в Иерусалиме. Свойства могут быть приобретены либо как полный набор, либо отдельно. Информация о ценах на отдельные объекты доступна по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.