Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Превосходная отремонтированная 4-комнатная квартира в самом сердце Тель-Авива
Редкая на рынке, эта квартира предлагает исключительное расположение с высококлассными услугами.
Детали собственности:
Площадь поверхности: 120 м2
4 просторных номера
1-й этаж с лифтом
Основные моменты:
Большая светлая гостиная
Просторные комнаты и оптимизированная планировка
Современная кухня
Комфортная высота потолка
Здание технического обслуживания с безопасным входом
Премиум-район, идеально подходит для проживания или инвестирования
Местонахождение:
Бен Иегуда и угол бульвара Бен Гурион
В нескольких минутах ходьбы от моря, набережной и бассейна Гордона
Рядом с Дизенгофом: кафе, рестораны, супермаркеты, магазины и бары
Рядом с транспортом, велосипедными дорожками и зелеными зонами
Трамвай скоро заработает на улице, работы почти завершены
Тихий район в центре динамичной городской жизни
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно