  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
;
9
ID: 34907
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион

О комплексе

Français Français
Превосходная отремонтированная 4-комнатная квартира в самом сердце Тель-Авива Редкая на рынке, эта квартира предлагает исключительное расположение с высококлассными услугами. Детали собственности: Площадь поверхности: 120 м2 4 просторных номера 1-й этаж с лифтом Основные моменты: Большая светлая гостиная Просторные комнаты и оптимизированная планировка Современная кухня Комфортная высота потолка Здание технического обслуживания с безопасным входом Премиум-район, идеально подходит для проживания или инвестирования Местонахождение: Бен Иегуда и угол бульвара Бен Гурион В нескольких минутах ходьбы от моря, набережной и бассейна Гордона Рядом с Дизенгофом: кафе, рестораны, супермаркеты, магазины и бары Рядом с транспортом, велосипедными дорожками и зелеными зонами Трамвай скоро заработает на улице, работы почти завершены Тихий район в центре динамичной городской жизни

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
