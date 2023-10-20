Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Превосходная отремонтированная 4-комнатная квартира в самом сердце Тель-Авива Редкая на рынке, эта квартира предлагает исключительное расположение с высококлассными услугами. Детали собственности: Площадь поверхности: 120 м2 4 просторных номера 1-й этаж с лифтом Основные моменты: Большая светлая гостиная Просторные комнаты и оптимизированная планировка Современная кухня Комфортная высота потолка Здание технического обслуживания с безопасным входом Премиум-район, идеально подходит для проживания или инвестирования Местонахождение: Бен Иегуда и угол бульвара Бен Гурион В нескольких минутах ходьбы от моря, набережной и бассейна Гордона Рядом с Дизенгофом: кафе, рестораны, супермаркеты, магазины и бары Рядом с транспортом, велосипедными дорожками и зелеными зонами Трамвай скоро заработает на улице, работы почти завершены Тихий район в центре динамичной городской жизни