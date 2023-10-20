Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается квартира 4,5 номеров с видом на море в комплексе Ган Хайр, Бат Ям.
Просторная квартира, расположенная на 10 этаже из 20 в современной и востребованной башне. Он предлагает 108 м2 жилой площади и балкон 12 м2 с видом на открытое море. Отличная экспозиция, очень яркая и хорошо вентилируемая.
Недвижимость включает 4,5 комнаты, две ванные комнаты, два туалета, два парковочных места и подвал.
В здании есть охранник вестибюля, спортзал для жителей и три лифта. Большой ландшафтный парк находится у подножия башни.
Идеальное расположение, недалеко от моря, набережной, магазинов, ресторанов, школ и общественного транспорта.
Бат-Ям, Израиль
