Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Продается квартира 4,5 номеров с видом на море в комплексе Ган Хайр, Бат Ям. Просторная квартира, расположенная на 10 этаже из 20 в современной и востребованной башне. Он предлагает 108 м2 жилой площади и балкон 12 м2 с видом на открытое море. Отличная экспозиция, очень яркая и хорошо вентилируемая. Недвижимость включает 4,5 комнаты, две ванные комнаты, два туалета, два парковочных места и подвал. В здании есть охранник вестибюля, спортзал для жителей и три лифта. Большой ландшафтный парк находится у подножия башни. Идеальное расположение, недалеко от моря, набережной, магазинов, ресторанов, школ и общественного транспорта.