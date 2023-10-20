  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,912
;
6
Оставить заявку
ID: 34523
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Raoul Wallenberg

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В центре Иерусалима, в роскошной резиденции с 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту новую роскошную квартиру, расположенную на высоком этаже, предлагающую редкое качество жизни и захватывающий вид на город. Квартира развивает около 48 м2 и предлагает элегантную и яркую гостиную, открывающуюся на террасу 4 м2 с невероятным видом, идеально подходящую для наслаждения спокойствием и светом в течение дня. Комфортабельное помещение имеет мамад, сочетающий в себе безопасность и функциональность. Каждая деталь была разработана, чтобы обеспечить современный комфорт в изысканной среде. Резиденция предлагает высококлассные услуги, с тренажерным залом на первом этаже, лифтом в Шаббате, а также большой общей террасой на 10-м этаже, позволяющей установку сокки. Месторасположение исключительное: центральное, тихое, недалеко от трамвая, магазинов и всех удобств центра города. Редкая, яркая и элегантная недвижимость, идеально подходящая для гостей, ищущих престиж, комфорт и стратегическое расположение в Иерусалиме. Доступно с 1 марта.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,01 млн
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,912
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Показать все Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Престижная вилла на продажу в Ган Явне На участке площадью 500 м2, вилла с бассейном 8 метров на 4 метра. На первом этаже гостиная кухня и мамад и на 1 этаже 4 спальни 2 ванные комнаты и терраса Исключительная вилла в нескольких минутах от Ашдода, без серьезного воздержания Пожалуйста
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$4,82 млн
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета нало…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации