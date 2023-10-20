Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В центре Иерусалима, в роскошной резиденции с 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту новую роскошную квартиру, расположенную на высоком этаже, предлагающую редкое качество жизни и захватывающий вид на город.
Квартира развивает около 48 м2 и предлагает элегантную и яркую гостиную, открывающуюся на террасу 4 м2 с невероятным видом, идеально подходящую для наслаждения спокойствием и светом в течение дня. Комфортабельное помещение имеет мамад, сочетающий в себе безопасность и функциональность. Каждая деталь была разработана, чтобы обеспечить современный комфорт в изысканной среде.
Резиденция предлагает высококлассные услуги, с тренажерным залом на первом этаже, лифтом в Шаббате, а также большой общей террасой на 10-м этаже, позволяющей установку сокки. Месторасположение исключительное: центральное, тихое, недалеко от трамвая, магазинов и всех удобств центра города.
Редкая, яркая и элегантная недвижимость, идеально подходящая для гостей, ищущих престиж, комфорт и стратегическое расположение в Иерусалиме.
Доступно с 1 марта.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно