  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
;
3
ID: 34658
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

Продажа: Тур Мейер, Тель-Авив Откройте для себя исключительную квартиру в престижном Тур Меир, символ роскоши в самом сердце Тель-Авива. Несравнимая среда обитания, сочетающая комфорт, элегантность и высококачественные услуги. Основные характеристики: Площадь: 148 м2 + 12 м2 террасы Пол 30 - панорамный открытый вид, юго-восточная ориентация 4 просторные и светлые комнаты Частная парковка и погреб Резидент на 3 месяца – квартира на продажу Преимущества проживания: Бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, джакузи, бильярд Винный погреб в здании Безопасность 24/7 Запрашиваемая цена: 16 550 000 Комиссионные агентства: 2% + НДС Премиальная недвижимость Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$620,730
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме Потрясающий вид на Иерусалим На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля. Это знаковый архитектурный проект, котор…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации