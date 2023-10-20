Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры.
Архитектура и дизайн
Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson Interior Architects, отличается изысканным дизайном, высококлассными общими пространствами, ландшафтом Гил Дершман и экологическим уровнем 5281 – 3 звезды.
Жители будут наслаждаться эксклюзивным клубом, тренажерным залом, игровыми площадками, подземной парковкой с электрическими терминалами и роскошными входными залами.
Апартаменты и финиш
Апартаменты, от 3 до 5 комнат и пентхаусов, оборудованы:
• Интеллектуальная система домашней автоматизации и кондиционер VRF
• Высококачественная кухня с кварцевой столешницей
• Электрические жалюзи, дизайнерские двери и полы из фарфоровой керамики
• Рафинированные ванные комнаты с премиальными кранами и нескользящей отделкой
• Подготовка к домашнему кинотеатру и электрической зарядной станции
Цены
2 номера от 2,290.000 NIS (пример для 14 этажа на западе с видом на море)
3 комнаты от 2.700.000 NIS (например, этаж 13 с подвалом)
• 4 штуки из 3,450,000NIS
5 номеров от 3,680.000 NIS (пример для этажа 3 с парковкой и подвалом)
4 номера от 3.700.000 NIS (этаж 1, квартира с возможностью сокки)
• Пентхаус 5 номеров 92.5M2 + 2 террасы от 92.5M2 и 50.5M2 до 8.200.000NIS
Прогресс и условия
• Полученные разрешения, работа в процессе (поддержка и этап раскопок)
• Банкир: Банк Хапоалим
• Запланированная поставка: 30 апреля 2029
• Благоприятные способы оплаты: отсутствие процентов или индексации
(20% по подписи, 30% по промоутерскому кредиту, 45% по доставке, 5% по ключевой доставке)
• Гарантия производителя Tidhar – 10 лет
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
