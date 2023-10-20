  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  4. Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$2,57 млн
;
6
ID: 34411
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut

О комплексе

Français Français
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры. Архитектура и дизайн Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson Interior Architects, отличается изысканным дизайном, высококлассными общими пространствами, ландшафтом Гил Дершман и экологическим уровнем 5281 – 3 звезды. Жители будут наслаждаться эксклюзивным клубом, тренажерным залом, игровыми площадками, подземной парковкой с электрическими терминалами и роскошными входными залами. Апартаменты и финиш Апартаменты, от 3 до 5 комнат и пентхаусов, оборудованы: • Интеллектуальная система домашней автоматизации и кондиционер VRF • Высококачественная кухня с кварцевой столешницей • Электрические жалюзи, дизайнерские двери и полы из фарфоровой керамики • Рафинированные ванные комнаты с премиальными кранами и нескользящей отделкой • Подготовка к домашнему кинотеатру и электрической зарядной станции Цены 2 номера от 2,290.000 NIS (пример для 14 этажа на западе с видом на море) 3 комнаты от 2.700.000 NIS (например, этаж 13 с подвалом) • 4 штуки из 3,450,000NIS 5 номеров от 3,680.000 NIS (пример для этажа 3 с парковкой и подвалом) 4 номера от 3.700.000 NIS (этаж 1, квартира с возможностью сокки) • Пентхаус 5 номеров 92.5M2 + 2 террасы от 92.5M2 и 50.5M2 до 8.200.000NIS Прогресс и условия • Полученные разрешения, работа в процессе (поддержка и этап раскопок) • Банкир: Банк Хапоалим • Запланированная поставка: 30 апреля 2029 • Благоприятные способы оплаты: отсутствие процентов или индексации (20% по подписи, 30% по промоутерскому кредиту, 45% по доставке, 5% по ключевой доставке) • Гарантия производителя Tidhar – 10 лет

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
