Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
;
6
ID: 34272
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проекта AGENCIS представляет вам бутик-здание с современной архитектурой с высокопроизводительным двойным лобби, украшенным архитектором. 2 лифта, включая подземную парковку Белое алюминиевое покрытие Каждая квартира продается с парковкой Особенности квартиры 4 номера апартаменты береговая квартира Поверхность 107 м2 плюс терраса 12 м2 4-комнатный фасад квартиры Поверхность 107 м2 плюс терраса 12 м2 4-комнатный фасад квартиры Площадь 115 м2 плюс терраса 14 м2 5 номеров апартаменты побережье Площадь 126 м2 плюс терраса 13,4 м2 Очень роскошный интерьер Керамическая гранитная плитка 80/80 Фарфоровая гранитная плитка в комнатах или паркетный пол на выбор. Терраса выбор плитка, паркет или тик Централизованный кондиционер последнего поколения. Высококачественные межкомнатные двери Выбор кухни, среди лучших компаний на рынке, мраморный план работы Плитка для ванной комнаты до потолка Висячие туалеты Домой Кино Подготовка Электрические магазины во всем доме Качественный смесительный клапан Для всех посещений, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

