Жилой квартал A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Для аренды - Пентхаус в самом сердце Неве Цедек Этот исключительный пентхаус, доступный в начале января, предлагает редкие открытые пространства, высококлассную отделку и непревзойденное расположение в одном из самых престижных районов Тель-Авива. Детали собственности: 100 м2 интерьер с террасой 55 м2 + 50 м2 частная крыша 4 этаж с лифтом Очень большой родительский люкс 2 спальни (включая одну мамочку) 2 ванные комнаты + 3 туалета Вид с моря Высококачественные материалы и отделка Аренда: 25 000 в месяц Для получения более подробной информации или для организации частного визита, пожалуйста, свяжитесь с Premium Real Estate.