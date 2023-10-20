Жилой квартал A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для аренды - Пентхаус в самом сердце Неве Цедек
Этот исключительный пентхаус, доступный в начале января, предлагает редкие открытые пространства, высококлассную отделку и непревзойденное расположение в одном из самых престижных районов Тель-Авива.
Детали собственности:
100 м2 интерьер с террасой 55 м2 + 50 м2 частная крыша
4 этаж с лифтом
Очень большой родительский люкс
2 спальни (включая одну мамочку)
2 ванные комнаты + 3 туалета
Вид с моря
Высококачественные материалы и отделка
Аренда: 25 000 в месяц
Для получения более подробной информации или для организации частного визита, пожалуйста, свяжитесь с Premium Real Estate.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
