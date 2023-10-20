  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre a baka

Жилой квартал Appartement a vendre a baka

Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34826
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Baka, dereh beit Lehem 49, над подлинным домом, 2-й этаж без лифта, 4 комнаты (мамад), 2 душевых, 2 туалета, 89 м2, терраса сокка 7 м2, хорошее состояние, яркий, открытый вид. 3650000 шекелей

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Раанана, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо 5 номеров - 4 этаж на 4 Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше. 115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши. Превосход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Показать все Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Кв…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характерист…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации